«Автомобилист» уступил «Амуру» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Хабаровске уступил «Амуру» в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

«Несмотря на обилие штрафов с обеих сторон, в первом периоде счет так и не был открыт. В середине встречи Георгий Белоусов забил в большинстве и вывел “Автомобилист” вперед. В третьем периоде “Амур” сравнял, а затем в овертайме забросил решающую шайбу»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в 18 февраля в Нур-Султане с «Барысом».

Ранее «Автомобилист» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.