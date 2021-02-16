Россияне потянулись за фрилансом

Россия вошла в десятку стран по объему рынка фриланса. По данным исследования PwC, сегодня дополнительные источники дохода есть у 13% россиян, то есть у 14 млн. Это почти в пять раз больше, чем семь лет назад. Почти каждый пятый фрилансер в России в прошлом году зарабатывал от 30 до 60 тыс. руб. в месяц, каждый седьмой — до 100 тыс. руб. У 6% людей доход превышал и эту сумму.

На фоне пандемии число фрилансеров заметно выросло в том числе в регионах, рассказала менеджер проекта Freelancer Marketplace PwC в России Алла Дынко: «Все больше и больше людей для себя рассматривают возможности дополнительного заработка посредством фриланса. И это не только молодежь, которая сидит на Бали и делает что-то в свободное время, но и пенсионеры, люди, у которых есть свободное время по выходным или по вечерам, и они могут брать дополнительные проекты.

В целом это позитивный тренд, потому что увеличивается производительность труда, и компаниям это тоже становится выгодно — они могут решать какие-то задачи с помощью сотрудников на фрилансе, не нанимая их в штат. С одной стороны, есть пул фрилансеров из Москвы, Санкт- Петербурга и других крупных городов, где есть качественные ресурсы в области IT, которые все больше интегрируются в глобальное сообщество. Но также пандемия подстегнула и движение в сторону увеличения доли таких сотрудников в регионах, ведь у нас также есть города с очень хорошими университетами — например, Казань, Нижний Новгород, и там становится очень выгодно нанимать людей, в том числе и на проектные задачи».

Какие сферы сейчас наиболее популярны у российских фрилансеров? И где можно лучше всего заработать? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с руководителем «Лаборатории Карьеры» Аленой Владимирской: «Россия, как и Индия, — одна из тех стран, в которых фриланс растет гигантскими темпами. Мы видим наибольший спрос на такие вакансии. Прежде всего, это интересно программистам, в том числе работающим с “1С”, потому что все начали открывать интернет-магазины. Компании просто берут на фриланс программистов от месяца до трех для разработки сайта.

Вторая востребованная профессия — это дизайнер. Чтобы условно отрисовать один баннер или одну картинку, особенно малому и среднему бизнесу, не нужно держать дизайнера в штате. И третья — это специалисты колл-центра, которых нанимают, чтобы обзвонить людей, например, перед праздниками. Во фрилансе все зависит от твоего рейтинга и работоспособности.

Но люди с очень хорошим рейтингом могут зарабатывать и 300-400 тыс. руб. в месяц совершенно спокойно.

В целом, самое дорогое, на чем ты можешь заработать, это, конечно, программинг и IT-обслуживание компаний».

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По данным исследования PwC, преимущественно на удаленных проектах работают молодые люди от 18 до 34 лет. Россиян старшего возраста такая занятость привлекает меньше. В компании считают, что рынок фриланса в России будет ежегодно увеличиваться на 20% и к 2025 году превысит отметку в $100 млрд.

Лилия Галявиева, Анна Никитина