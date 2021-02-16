Омоновцев вернули в процесс

Городской суд Санкт-Петербурга отменил приговор участникам преступной группы, состоявшей из действующих и бывших сотрудников ОМОНа, похитивших предпринимателя Андрея Мануковского. Ранее Красносельский суд приговорил их к условным срокам по статьям УК РФ о незаконном лишении свободы и групповом разбое. Теперь дело вновь будет рассматриваться в суде первой инстанции. Осужденные просили оставить приговор в силе. Потерпевший считает, что силовики должны получить соразмерное наказание.

Преступление было совершено Антоном Красниковым, Петром Горовым, Александром Анашиным, Ильей Тараскиным и Анатолием Тимофеевым 5 декабря 2018 года. По материалам дела, Анатолий Тимофеев подговорил остальных фигурантов напасть на гендиректора «М-групп» Андрея Мануковского, у которого, как он считал, могло находиться около 10 млн руб., заработанных на госконтрактах. В частности, одним из подрядов были работы по строительству 57-го отдела полиции, открытого за две недели до нападения.

С криками «работает ОМОН» четверо преступников (Анатолий Тимофеев не принимал участия, так как Андрей Мануковский его знал) захватили предпринимателя, погрузили его в машину, где нанесли несколько ударов в живот и затылок, а также угрожали пистолетом. При этом они утверждали, что везут его убивать и он сам будет копать себе могилу.

Кроме того, «правоохранители» время от времени предлагали бизнесмену вспомнить, что он сделал, чтобы заслужить такое обращение.

Позднее они забрали у бизнесмена ключи, 25 тыс. руб. наличными из кошелька и разблокировали телефон, чтобы перевести деньги с электронных счетов. Потом двое фигурантов поднялись в квартиру к Андрею Мануковскому и забрали из сейфа около $200. Далее его увезли к Финскому заливу и отпустили. Участников преступной группы осудили на сроки от трех до четырех лет условно.

Адвокаты потерпевшего на заседании 16 февраля обращали внимание на то, что суд первой инстанции, по их мнению, неправомерно переквалифицировал дело с похищения человека (ст. 126 УК РФ) на незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), отягчающее обстоятельство в виде использования формы сотрудников силовых органов, а также неверно переквалифицировал ч. 3 ст. 162 на ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть исключил квалифицирующий признак разбоя, «сопряженный с проникновением в жилище с целью хищения денег».

После этого выступал прокурор, который требовал вернуть дело на новое рассмотрение в Красносельский райсуд.

Далее по одному и очень кратко выступили осужденные, которые просили оставить приговор без изменения. При этом, например, Антон Красников, который командовал группой, утверждал, что формы на нем и сообщниках не было. Петр Горовой указал, что у него недавно родился ребенок, и также заявил, что одежда, в которой он пришел в суд, та же, что была на нем в момент совершения преступления, за исключением футболки.

Осужденные также настаивали, что «уже несут наказание» и при этом у них «нет залетов».

Они же считают, что не представляют общественной опасности, и пообещали не создавать ОПГ по выходе из зала суда.

Антон Красников даже сказал, что все извинились перед Андреем Мануковским и они пожали друг другу руки.

Защита осужденных пыталась уличить господина Мануковского в попытках опорочить суд первой инстанции: в апелляционной жалобе бизнесмен писал, что тот «имел оправдательный уклон», «прикрывал своих», «был предвзят». Все защитники выступили за оставление приговора в силе.

В итоге суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Красносельский суд.

После заседания господин Мануковский пояснил “Ъ”, что не мог не пожать руки «четырем лбам, которые нависли над ним с очень неискренними извинениями».

Кроме того, он добавил, что следствие зациклилось на Анатолии Тимофееве, которого считают организатором преступления, но есть реальные заказчики, которые просто сказали «бойцам», что те могут заработать. Цель налета — месть, считает бизнесмен. «Я хочу, чтобы не было прецедента, потому как многие могут решить, что подобные действия можно совершать и оставаться на свободе». Он отметил, что после разблокировки телефона нападавшие увидели его фотографии с высокопоставленными чиновниками и полицейскими на церемонии открытия ОВД. «Они долго перешептывались, когда я головой упирался в колени, может, эти кадры меня спасли»,— предполагает потерпевший.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург