Такого рывка в топ-100 Россия еще не знала

В ближайший понедельник пока еще 114-я ракетка мира 27-летний Аслан Карацев станет 24-м отечественным теннисистом, попавшим в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). При этом он установит своеобразный рекорд. Даже в случае поражения в полуфинале Карацев займет в рейтинге место не ниже 42-го, то есть преодолеет за один раз сразу 72 позиции. А подобного при прорыве в топ-100 не удавалось ни одному россиянину, включая Андрея Ольховского, который в 1988 году в ранге 151-й ракетки мира дошел до 1/8 финала на Wimbledon, благодаря чему перешагнул через 67 ступеней и поднялся на 84-е место.

Интересно, что лишь 7 из 24 теннисистов из России или СССР попадали в первую сотню, будучи старше 22 лет. Самому возрастному из них, Константину Кравчуку, на тот момент, в августе 2016 года, был 31 год. А вот Андрею Черкасову в 1989 году, Марату Сафину в 1998-м и Михаилу Южному в 2001-м то же самое удавалось в 18 лет.

Евгений Федяков