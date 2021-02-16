«2020 год стал годом трансформации системы здравоохранения на Кубани» Как в условиях пандемии коронавируса развивалась региональная медицина, рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

— Евгений Федорович, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса произошла масштабная мобилизация здравоохранения. Что было самое сложное в этом процессе?

— Распространение пандемии новой коронавирусной инфекции стало вызовом для всей системы здравоохранения не только для Краснодарского края, но и для всего мира. Подводя итоги, можно сказать, что 2020 год для края стал годом трансформации системы здравоохранения. В первую очередь изменения коснулись медицинских организаций. Был перепрофилирован коечный фонд, мы оснастили стационары и закупили для них большое количество медицинского оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты. Понадобилась мобилизация и обучение медицинских работников для работы с коронавирусной инфекцией. Действуя на опережение, анализируя мировую ситуацию, здравоохранение региона имело возможность мобилизовать ресурсы и подготовиться к борьбе с ней. Был увеличен кадровый состав медицинских работников стационаров. Скорость принятия решений и скорость самой работы здравоохранения в целом существенно возросли. Четкие и скоординированные действия не позволили допустить крупного, я бы даже сказал, масштабного распространения инфекции в крае с массовым заболеванием людей.

Нельзя забывать и о том, что в марте 2020 года по распоряжению губернатора Краснодарского края был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. В оперштаб вошел весь руководящий состав администрации Краснодарского края, представители Законодательного собрания Краснодарского края, а также руководители других ведомств: территориальные органы Роспотребнадзора и Росздравнадзора, представители Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по ЮФО, Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и многих других. Это помогло не только оперативно решать поставленные задачи путем межведомственной работы, но и нивелировать многие проблемы, координировать и организовывать слаженную работу всех ведомств края в напряженных условиях пандемии.

2020 год дал нам бесценный опыт работы. Многое изменилось, пандемия показала нам как наши сильные, так и слабые стороны. Были проблемы, отрицать это— значит сказать, что мы их не видим, но каждый вопрос отрабатывался индивидуально.

— Как здравоохранение Кубани справилось с открытием и оснащением ковидных госпиталей?

— С 15 марта был введен режим повышенной готовности. На тот момент было развернуто 2828 коек в пяти инфекционных больницах и 56 инфекционных отделениях многопрофильных больниц. Мы продолжали перепрофилирование коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. В рекордно короткие сроки разворачивались госпитали. Сейчас для борьбы с пандемией развернуто 24 госпиталя на более чем 4,4 тысячи коек. Для них закупили девять аппаратов компьютерной томографии (КТ), 22 рентген-аппарата, 18 аппаратов УЗИ, 722 монитора. На конец апреля в госпиталях было 502 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас в крае насчитывается 664 аппарата ИВЛ, при этом 80% остаются свободными.

— Прошел почти год с начала пандемии, в крае началась массовая вакцинация. Как проходит этот этап?

— Сегодня в крае активно проводится вакцинация населения от COVID-19. На Кубань поставлено почти 90 тыс. доз вакцины. Провакцинировано более 81 тыс. человек. В соответствии с федеральным планом всего в регион до конца февраля поступит около 235 тыс. доз. Обучено вакцинации 243 медицинских работника в 97 медицинских организациях.

— Несмотря на то что основное внимание было направлено на борьбу с коронавирусом, в регионе не останавливалась реализация программ в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как в целом вы оцениваете эту работу?

— В 2020 году продолжалось возведение лечебно-диагностического корпуса на 460 мест Детской краевой клинической больницы в Краснодаре (сдача запланирована в конце 2021 года).

В 2020 году министерству удалось достичь значимых результатов в реализации региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», на которые было направлено 16,8 млрд руб., в том числе 5,2 млрд руб.— на укрепление материально-технической базы онкологических диспансеров, сосудистых центров, детских поликлиник, приобретение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), передвижных мобильных комплексов, лекарственных препаратов для пациентов после инфарктов и инсультов, пневмококковой вакцины и др. Всего был поставлен 21 передвижной медицинский комплекс, 33 ФАПа, 58 единиц оборудования в детские поликлиники, 57 единиц оборудования для сосудистых центров, 219 единиц оборудования для переоснащения онкологических диспансеров, 33524 единицы медицинских информационных систем.

— Сколько в 2020 году было построено ФАПов, можно ли сегодня оценить эффект от их открытия?

— Еще в 2019 году была выполнена большая работа по укреплению первичного звена в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Его усилили 16 офисов врачей общей практики (ВОП), шесть ФАПов. В 2020 году мы продолжили эту работу и приобрели модульные ФАПы на сумму 110 млн руб. Благодаря сложившейся экономии было приобретено 33 ФАПа вместо запланированных двадцати шести. Все они уже установлены и оборудованы. Кроме того, в 2020 году приобретен 21 передвижной медицинский комплекс для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью до ста человек. С июля мобильные комплексы выезжали более тысячи раз в населенные пункты, квалифицированную помощь получили более 22 тыс. жителей. Всего за период реализации программы нами установлено 50 ФАПов. Нельзя забывать и о государственной программе Краснодарского края «Развитие здравоохранения». В рамках этой программы в 2020 году в 15 муниципальных образованиях края было завершено строительство 17 офисов ВОП. Сейчас их сто семьдесят.

2020 год дал нам бесценный опыт работы. Многое изменилось, пандемия показала нам как наши сильные, так и слабые стороны

Благодаря комплексу мер в 2020 году достигнут главный показатель: продолжительность жизни сегодня составляет 74,5 года, в 2019 году этот показатель был 74,3 года.

— Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смерти? Что сделано для переоснащения и дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и сосудистых отделений больниц? Что делается, чтобы снизить этот показатель?

— Были оснащены первичные сосудистые отделения, региональные сосудистые центры. Из тяжелого оборудования уже поставлено 12 КТ, четыре МРТ, четыре маммографа. В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году мы дооснастили первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры необходимым оборудованием. Приобретено 60 единиц оборудования на сумму 460 млн руб. Это пять ангиографов, 18 УЗИ-аппаратов, 37 аппаратов ИВЛ.

Первых пациентов принял Кущевский региональный сосудистый центр. В центре уже выполнено 47 коронарографий и 27 стентирований.

Для снижения показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в крае организована работа десяти региональных сосудистых центров и восьми первичных сосудистых отделений. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно получают лекарства. В 2021 году запланирована закупка 250 тыс. упаковок лекарств по 23 наименованиям общей стоимостью 323 млн руб.

— Как осуществлялась закупка медицинского оборудования в организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями?

— На сегодняшний день в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в крае организована работа 19 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), из них восемь открыты в 2020 году. На их базе проводится обследование пациентов и курсы химиотерапии. По итогам прошедшего года в ЦАОП пролечено более 8 тыс. человек. Для сравнения: в 2019 году было пролечено около 4 тыс. человек. Все онкологические центры оснащены маммографами, компьютерными томографами, эндоскопическим и другим оборудованием. За 2020 год поставлено 253 единицы оборудования на 2 млрд руб. Также удалось дополнительно приобрести томограф и рентген-диагностический комплекс для Краевой клинической больницы №2 благодаря сэкономленным средствам.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано продолжить дооснащение и переоснащение еще семи медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным.

— 2020 год стал годом новой реальности. Мир перешел в онлайн. На каком этапе находится цифровизация кубанской медицины? Какие сервисы были внедрены?

— В период пандемии в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» была особенно востребована телемедицина, и мы продолжим ее развивать. У нас сеть одна из крупнейших в стране. Она состоит из 240 точек подключения. Было проведено 43 тыс. консультаций.

— Любопытное направление— медицинский туризм. За год в Краснодарском крае оказано порядка пяти тысяч медицинских услуг иностранцам. О чем говорит эта цифра?

— В реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани участвуют 15 медицинских организаций с хорошей материально-технической базой, дающей возможность лечения иностранцев на высоком европейском уровне. Проект рассчитан на 2019—2024 гг.

В 2020 году медицинские организации Кубани оказали услуги 5 тысячам иностранцев на 49 млн руб. Большинство— это граждане СНГ, а также пациенты из Турции, Индии, Латвии и Израиля. Наиболее востребованными профилями медицинской помощи у иностранцев стали акушерство и гинекология. На втором месте терапия, а на третьем— травматология.

— Какие масштабные проекты в сфере здравоохранения можно ожидать в 2021 году?

— С 2021 года в крае начинается реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа утверждена распоряжением губернатора 15 декабря 2020 года, заключено соглашение с Министерством здравоохранения РФ. Перед нами стоит задача обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, в поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Для участия в программе выбрано 55 медицинских организаций (расположены в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. человек) в 44 муниципальных образованиях края. В рамках ее реализации до 2025 года запланировано строительство 19 поликлиник, в том числе восемь детских. Также мы планируем ввести в эксплуатацию 31 ФАП, капитально отремонтировать 25 поликлиник и 11 участковых больниц. Помимо этого, будем производить оснащение медицинским оборудованием, в том числе тяжелым. Всего планируем приобрести более 140 единиц, включая рентген, маммограф, флюорограф, КТ. За пять лет запланировано закупить 6482 единицы медицинского оборудования.

Кроме того, с 2021 по 2025 год мы планируем увеличить штат сотрудников медучреждений региона и привлечь более 1,5 тыс. врачей и около 3 тыс. средних медицинских работников, в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края