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Из-за урагана в Новороссийске и Геленджике отменили занятия в школах

В школах Новороссийска и Геленджика отменили очные занятия из-за ураганного ветра и понижения температуры воздуха. Об этом проинформировали власти городов.

В Новороссийске управление образования распространило сообщение, в котором просит приостановить учебный процесс и провести работу по информированию всех участников образовательного процесса об ухудшении погодных условий. В ряде школ занятия пройдут в дистанционном формате. 

 В Геленджике в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение освободить от занятий учащихся младших классов.  Отмечается, что педагоги будут находиться на связи с учениками и индивидуально отрабатывать учебную программу. 

Как писал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске  объявлено штормовое предупреждение, с 15.00 до 17.00 часов и до конца суток 16 февраля, а также в течение суток 17 февраля ожидаются северо-восточный ветер скоростью до 28-33 м/с, снегопад, метель, медленное обледенение судов и причалов.

Наталья Решетняк


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