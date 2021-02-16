Коммунисты в Чувашии планируют пикеты 23 февраля

«23 февраля мы проведем одиночные пикеты у муниципалитетов и зданий органов власти»,- сообщил «Ъ-Казань» депутат Госсовета Чувашии от КПРФ Александр Андреев.

По его словам, решение об этом было принято после того, как муниципальные власти повсеместно отказали Чувашскому рескому КПРФ в согласовании митингов и шествий против социально-экономического курса правительства РФ и политических репрессий 23 февраля.

«Мы направляли заявки на проведение протестных акций 23 февраля в Чебоксарах, Новочебоксарске, во всех крупных городах и райцентрах Чувашии, но практически все чиновники ответили трафаретным, будто под копирку, отказом в согласовании под тем предлогом, что по указу главы Чувашии еще от 3 апреля 2020 года в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции запрещается проведение каких-либо публичных мероприятий»,— сказал Александр Андреев.

Как писал «Ъ-Казань», КПРФ в Татарстане также планирует выйти на улицы Казани 23 февраля.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"