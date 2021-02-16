КПРФ готова провести в Казани «сходку» после запрета митинга 23 февраля

Первый секретарь татарстанского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов заявил «Ъ-Казань», что 23 февраля коммунисты все равно выйдут на улицы, несмотря на отказ мэрии Казани согласовать митинги.

«В любом случае мы будем проводить возложение цветов, пикетирования, может даже сходку — встречу с депутатами»,— сказал он «Ъ-Казань».

Господин Миргалимов считает «неправильным», что КПРФ акции не разрешили, а 14 февраля был согласованный митинг «Яблока» и ПАРНАС. «Разрешили правым партиям. Почему не разрешили левым? Я не вижу логику»,— сказал он.

Напомним, мэрия Казани отказала КПРФ в согласовании протестных акций, запланированных на 23 февраля во всех районах города. Чиновники сослались на предписание Роспотребнадзора ограничить проведение массовых мероприятий из-за COVID-19. КПРФ получила отказы и в других городах, в том числе в Москве.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"