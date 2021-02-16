МЧС разворачивает мобильные пункты обогрева на автотрассах Кубани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Специалисты регионального МЧС разворачивают мобильные пункты обогрева вдоль автомобильных дорог Краснодарского края. По данным пресс-службы ведомства, в настоящий момент развернуты пункты в Новороссийске на Сухумийском шоссе, 125А, а также на 160 км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» возле Армавира. Для обеспечения безопасности у пунктов дежурят сотрудник МЧС и спецтехника. Рядом с палатками для обогрева оборудованы полевые кухни.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, всего в регионе подготовили 216 пунктов. В случае необходимости их развернут на проблемных участках автодорог.

В настоящий момент в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки в регионе продолжится сильный снегопад, ветер, местами температура воздуха понизится до - 20 градусов.

Как писал “Ъ-Кубань”, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вениамин Кондратьев распорядился организовать в муниципалитетах оперативные штабы. Также губернатор отметил, что необходимо обеспечить расчистку основных магистралей, дорог к социально значимым объектам и остановкам.

Наталья Решетняк