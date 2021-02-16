Умер глава Marriott International Арне Соренсон

Сеть отелей Marriott International сообщила о смерти своего президента и генерального директора Арне Соренсона. Ему было 62 года. В мае 2019 года врачи нашли у него рак поджелудочной железы. Эта болезнь и стала причиной его смерти.

Арне Соренсон возглавил Marriott International в 2012 году, став при этом первым главой этой сети отелей, который не являлся членом семьи основателей Марриотт. Под его руководством в 2016 году сеть приобрела за $13 млрд Starwood Hotels and Resorts. Эта сделка позволила Marriott International стать крупнейшей в мире сетью отелей, располагающей более чем 1 млн номеров и операциями более чем в 110 странах мира. За время руководства компанией господина Соренсона ее акции выросли на 242%. Сейчас рыночная капитализация сети превышает $42 млрд.

Алена Миклашевская