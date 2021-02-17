1/4 финала Australian Open

Мужчины. Аслан Карацев (Россия)—Григор Димитров (Болгария, 18) 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 1)—Александр Зверев (Германия, 6) 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

В среду в 1/4 финала встречаются: Андрей Рублев (Россия, 7)—Даниил Медведев (Россия, 4), Стефанос Циципас (Греция, 5)—Рафаэль Надаль (Испания, 2). В четверг в 1/2 финала встречаются: Джокович—Карацев.

Женщины. Наоми Осака (Япония, 3)—Се Сувэй (Тайвань) 6:2, 6:2. Серена Уильямс (США, 10)—Симона Халеп (Румыния, 2) 6:3, 6:3.

В среду в 1/4 финала встречаются: Эшли Барти (Австралия, 1)—Каролина Мухова (Чехия, 25), Дженнифер Брейди (США)—Джессика Пегула (США). В четверг в 1/2 финала встречаются: Осака—Уильямс.