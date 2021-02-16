«Дело в выборе моделей»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему показ стал самым обсуждаемым.

Показ haute couture Fendi стал одним из самых обсуждаемых на парижской неделе моды. И дело не в творчестве Кима Джонса — к слову, его дебютной кутюрной коллекции для дома и первой весенне-летней для Fendi — а в выборе моделей. Там участвовал целый сонм звезд, включая Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл.

Открывала показ 58-летняя Деми Мур. Собственно, с ее именем и связан основной скандал, ведь многие актрису, как говорят, не узнали из-за предположительно пластических операций. И что тут началось. В чем только не обвиняли Деми комментаторы. Некоторые даже умудрились приписать ей психический диагноз неприятия себя. И вот это, конечно, удивительно. Западное общество приняло гендерную нейтральность, боди-позитив и много чего еще, но многие пока не готовы оставить красивой женщине право стареть или не стареть так, как она хочет, и делать со своей внешностью то, что она хочет, включая пластику.

И если уж в западных СМИ и блогах можно было встретить осуждение Деми, то что говорить о России. Тут многие вообще решили, что актриса им что-то должна, включая их неотчуждаемое право узнавать ее, ну и, разумеется, решать, как она должна выглядеть. Даже иные вроде бы нежелтые медиа опубликовали весьма спорные тексты. Но читатели оказались куда мудрее авторов, среагировав на подобные статьи в духе: «Мы все меняемся с возрастом, и как это будет происходить — личный выбор каждого». А что же до Fendi, уверена, бренду все эти обсуждения пошли только во благо.