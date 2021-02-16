В школе Нижневартовска проведут проверку после «разыгрывания» акции протеста с учащимися

Департамент образования Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) проведет проверку в школе №42 по факту проведения показательного выступления, в ходе которого сотрудники полиции и Росгвардии «разыграли» со школьниками акцию протеста в спортивном зале. Об этом сообщили в Telegram-канале телеканала «Мегаполис» со ссылкой на директора департамента Инну Святченко.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц», — отметила госпожа Святченко.

Напомним, во время мероприятия школьники закидывали мячами других учеников в обмундировании и с защитными щитами, после чего одного из сотрудников полиции, который тоже кидал мячи вместе со школьниками «задержали».

Ранее в департаменте образования “Ъ-Урал” заявили, что в школе проходило мероприятие по профориентации, чтобы выявить предпочтения учеников. «Сначала была теория — знакомство с вузами, куда можно поступать, про героические будни полицейских, была лекция про историю полицейской формы — мероприятие проводилось более двух часов», — рассказали в департаменте образования.

По словам директора школы до этого такие мероприятия в школе не проводились. «Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было. Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях», — рассказала директор школы Галина Гасымова.