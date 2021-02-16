В Ярославле 18 февраля хотят снять запрет на ночную работу кафе и ресторанов

В Ярославской области планируется с 18 февраля отменить запрет на работу предприятий общепита в ночное время, сообщили "Ъ-Ярославль" в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. По данным департамента, это решение уже согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора.

«Мы планируем снять запрет на работу мест общественного питания в период с 23:00 вечера до 6:00 утра с 18 февраля 2021 года. Сейчас в правительстве на согласовании наше предложение. Ждем, что оно будет принято»,— рассказали в департаменте.

В департаменте отметили, что отменить данное ограничение планируется в связи с тем, что происходит улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Однако окончательное решение будет приниматься в зависимости от того, как будет в ближайшие дни складываться обстановка с распространением коронавируса. Решение будет приниматься на заседании областного оперативного штаба.

Напомним, постановление правительства региона о запрете работы предприятий общепита с 23 часов до 6 часов в связи с распространением коронавируса было принято 11 ноября 2020 года. Тогда же было запрещено предприятиям общепита проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек. Недавно этот запрет был отменен.

Подробнее о работе ярославского ресторанного бизнеса в условиях ограничений в материале "Ъ-Ярославль" – «Критические ночи общепита».

Алла Чижова