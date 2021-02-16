Критические ночи общепита

На протяжении трех последних месяцев действует запрет на работу в ночное время заведений общественного питания Ярославской области. Это ограничение введено для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Представители ресторанного бизнеса области рассказали "Ъ-Ярославль", что из-за запрета на ночную работу рестораны, а особенно бары, теряют до 50% выручки. Ярославские рестораторы говорят, что уменьшилась и посещаемость заведений, и средний чек. Рестораторы считают, что запрет на работу ночью необходимо отменять. В региональном департаменте АПК и потребительского рынка "Ъ-Ярославль" сообщили, что в ближайшее время этот запрет будет снят.

Постановлением правительства Ярославской области от 11 ноября 2020 года была запрещена работа предприятий общепита с 23 часов до 6 часов в связи с распространением коронавируса. Запрет не распространялся на гостиницы, хостелы, санатории и организации общепита, участвующие в обслуживании дорожного движения. Было также запрещено проводить в ресторанах и кафе массовые мероприятия с числом участников более 10 человек. На прошлой неделе правительство региона отменило это ограничение.

Ярославские рестораторы рассказали "Ъ-Ярославль", что из-за введенного ограничения в сложном финансовом положении оказалось большинство заведений общественного питания. Особенно тяжелое положение сложилось в барах, принимавших посетителей в основном поздно вечером и ночью.

Директор ярославских заведений Local Wine Bar и Hygge Дмитрий Горев рассказал "Ъ-Ярославль", что в условиях ночных ограничений изменилось и поведение гостей.

«Мы выполняем предписание правительства, но справляться становится все тяжелее. Заведение теряет порядка 30% выручки, даже больше. Сохранить бизнес в таких условиях я смог только благодаря дополнительным вложениям из собственного кармана. Что касается ночного запрета, то скажу, что есть в городе бары и рестораны, которые работают по ночам вопреки существующему постановлению. И если люди хотят отдохнуть подольше, они сразу идут туда. Правда теперь компании за вечер не меняют несколько заведений, как это было раньше. Мои же постоянные гости либо отдыхают у нас до 23 часов, а потом отправляются домой, либо просто не приходят к нам, а идут в другое место, где можно будет остаться и после 23 часов»,— рассказал господин Горев.

Он отметил, что после введения запрета, люди стали приходить в рестораны в разрешенный период времени в большом количестве. Из-за этого они находятся в близком физическом контакте.

«Раньше гости посещали заведение более разобщенно, в разное время, что как раз являлось более выгодным вариантом для сдерживания вируса»,— уточнил Дмитрий Горев.

Управляющий партнер бара «Коктейль» Павел Петров сообщил, что заведение потеряло ровно половину своего стабильного дохода. Раньше круглосуточная работа бара позволяла гостям свободно отдыхать в любое время и обеспечивала рабочими местами большее количество людей. Он отметил, что в настоящих условиях сохранить прежние показатели невозможно.

«Ограничение на работу после 23 часов крайне негативно сказалось на всех показателях, так как основная часть прибыли в нашем сегменте приходилась на вечернее и ночное время. Мы теряем около 50% выручки. Посещаемость снизилась за счет сокращения часов работы и изменения потребительского поведения. Уменьшился и средний чек. Крайне тяжело было работать в новогодние праздники без мероприятий в ночное время»,— рассказал господин Петров, выразив надежду на скорое снятие всех ограничений.

«На протяжении всего периода пандемии по мере введения и последующей отмены ограничений в воздухе висит лишь один вопрос. Почему все остальные сферы бизнеса могут работать в нормальных условиях, а именно рестораны продолжают представлять абстрактную опасность? Если на входе в летний сезон нам не дадут работать нормально, то ситуация станет печальной, а пока держимся»,— говорит управляющий.

Соучредитель сети пиццерий «Академия», Арсений Нестеров рассказал "Ъ-Ярославль", что посещаемость заведения постепенно восстанавливается по сравнению с докарантинным периодом. Но из-за запрета на ночную работу у заведения есть убытки.

«В целом, постановление не сильно повлияло на наше заведение, поскольку после 23 часов мы работали только в пятницу и субботу – до 01:00. В общем обороте мы недополучили от 5% до 10% выручки. Я не верю в то, что после 23:00 часов люди не заражаются – это сказка, заражаются. Но после 23 часов люди действительно ближе контактируют и их количество на 1 кв. м увеличивается. В любом случае мы выполняем обязательства перед государством. Все это привело к снижению прибыли. В условиях ограничений нас спасла от закрытия работа по доставке нашей продукции на дом»,— отметил господин Нестеров. Он уточнил, что в последнее время доход стабилизировался, а средний чек уменьшился примерно на 30%.

В департаменте АПК и потребительского рынка правительства Ярославской области сообщили "Ъ-Ярославль", что уже на этой неделе планируется отменить запрет на ночную работу предприятий общепита.

«Мы планируем снять запрет на работу мест общественного питания в период с 23:00 вечера до 6:00 утра с 18 февраля 2021 года. Сейчас в правительстве на согласовании наше предложение. Ждем, что оно будет принято. Эпидемиологическая ситуация по Ярославской области улучшается, а предложение о снятии ограничений согласовано с Роспотребнадзором. Все зависит от обстановки в ближайшие дни»,— пояснили в департаменте.

В региональном департаменте инвестиций и промышленности "Ъ-Ярославль" подтвердили, что готовится снятие ограничения на ночную работу предприятий общественного питания.

«Постановление о снятии ограничений на работу в ночное время баров, ресторанов, клубов сейчас на рассмотрении. К концу недели, станет известно»,— уточнили в департаменте.

Алла Чижова