Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода для уборки снега

Остановку и стоянку временно ограничат на центральных улицах Нижнего Новгорода с 21:00 12 по 09:00 17 февраля для уборки снега, сообщили в мэрии. Припаркованные на этих автомобили будут эвакуированы.

Так, парковку ограничат на улицах Алексеевской, Минина, Горького, Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской. Также временные ограничения вводятся на Нижневолжской и Верхневолжской набережных и площади Горького.

Как ранее сообщалось, 12 февраля в Нижнем Новгороде началась метель. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до 14 февраля.

Анастасия Еремина