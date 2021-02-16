ВЦИОМ: петербуржцы и москвичи предпочитают удаленную работу

Три четверти жителей Москвы и Петербурга находят удаленный формат работы более удобным, чем работа в офисе. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем последнем исследовании.

Согласно опросу, в настоящий момент 11% всех россиян работают удаленно и еще 12% работают частично удаленно. При этом только 4% опрошенных заявили, что работали в таком формате и до пандемии коронавируса. В пользу дистанционной работы высказалось больше женщин, чем мужчин – 70% против 60%, а также жители Москвы и Петербурга: таковых набралось 75% от всех опрошенных.

Отмечается, что почти 65% опрошенных изъявили желание в дальнейшем работать только в офисе или на предприятии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербург оказался на втором месте среди регионов по количеству вакансий в малом и среднем бизнесе.