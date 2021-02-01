Петербург занимает второе место в стране по числу вакансий в малом и среднем бизнесе

Петербург по тогам 2020 года занял второе место в стране по числу вакансий в малом и среднем бизнесе, сообщает служба исследований hh.ru.

Ситуация в прошлом году была неровная, в период локдауна число предлагаемых вакансий снижалось. С июня начался рост, обусловленный не только постепенным снятием ограничений бизнеса, но и мерами поддержки от hh.ru. Пик спроса на работников в сегменте МСБ пришелся на август и сентябрь, а в ноябре количество вакансий превысило январские показатели на 40%.

Всего за год в Петербурге было опубликовано более 183 тыс. вакансий в сегменте малого и среднего бизнеса.