Бывшего мэра Охи подозревают в незаконном выделении земли для утилизации нефтеотходов

Следственное управление СКР (Следственного комитета России) по Сахалинской области объявило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего мэра города Охи Сергея Гусева. На основании данных, собранных оперативниками УФСБ, его подозревают в незаконном выделение участка земли для утилизации нефтесодержащих отходов. Эти действия «повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства», сообщается на сайте ведомства.

«Очень странно получается. Эту землю в аренду давали и до меня, и после меня, в итоге уголовное дело завели на меня. Удивительные вещи! Странно, что в СК об этом не сказали ранее, тем более несколько месяцев это дело безуспешно пытались "раскрутить". Видимо, не выдержали давления сверху и в одночасье все же родили уголовное дело. Это не отразится на моих намерениях участвовать в выборах в Государственную думу. На меня этот метод давления не подействует»,— прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале Сергей Гусев.

По его данным, речь в уголовном деле идет об участке вблизи месторождения Одопту, который достаточно давно использовался для обезвреживания отходов бурения. Во время работы Сергея Гусева новых участков для подобной деятельности оформлено не было, а договор аренды на этот лишь пролонгировался. Он заявил “Ъ”, что считает уголовное дело политически мотивированным: накануне в Охе состоялось собрание районного отделения КПРФ, на котором было объявлено что Сергей Гусев и действующий депутат Госдумы Алексей Корниенко являются основными кандидатами компартии на предстоящих в сентябре выборах.

Сергей Гусев был избран на пост мэра Охи в 2017 году, но проработал на посту лишь три года — в мае 2020-го губернатор Валерий Лимаренко подал против него иск об отрешении от должности из-за допущенных коррупционных правонарушений и неэффективной работы на посту. Летом требования главы области были удовлетворены. Мэр посчитал решение несправедливым и пытался оспорить его в апелляционной и кассационной инстанциях, но результата не добился. Сейчас Оха остается без действующего градоначальника — объявлен конкурс на замещение.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск