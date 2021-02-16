В России отзывают 18,6 тыс. Geely Atlas из-за риска возгорания

Компания Geely отзывает в России 18,6 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся кроссоверов Geely Atlas, проданных с марта 2018 года по настоящее время, у которых при температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру) из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию.

Для устранения неполадок официальные дилеры Geely проведут замену подающей и обратной топливных трубок (между топливным модулем и топливным фильтром), топливного модуля, болта крепления провода заземления топливного фильтра на модернизированные детали. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, ранее в России компания Haval отзывала все выпущенные кроссоверы Haval F7 и купе-кроссоверы Haval F7x также из-за риска возгорания автомобилей.