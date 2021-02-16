Ленобласть вошла в пилотный проект управления рисками охраны труда

Ленинградская область вместе с Оренбургской и Кемеровской областями вошла в пилотный проект по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда. Соответствующее соглашение 16 февраля подписали первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко и зампред регионального правительства Дмитрий Ялов, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Реализация проекта включает в себя различные мероприятия, цель которых – снижение травматизма и несчастных случаев на производствах. Заявлены задачи по повышению производственной культуры и уровня знаний специалистов в области безопасности. Заявки на участие в проекте подали девять областных предприятий, в том числе АО «Апатит», Выборгский судостроительный завод и «Киришнефтеоргсинтез».

Алексей Вовченко отметил, что наработанный в ходе реализации проекта опыт затем будет использован в работе над совершенствованием федерального трудового законодательства.

Ранее “Ъ-СПб” сообщил, что садоводства Санкт-Петербурга и Ленобласти получат инфраструктуру на 450 млн рублей.