Льготная ставка по УСН будет действовать для совмещавшего УСН с ЕНВД бизнеса Удмуртии

В 2021 году льготная ставка по УСН будет распространяться на предпринимателей Удмуртии, совмещавших УСН и ЕНВД. Депутаты госсовета республики внесли соответствующие изменения в ст. 1 закона закона «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения».

«Льготная ставка по УСН 2% и 5% в 2021 году теперь распространяется на бизнес, совмещавший УСН и ЕНВД. Это коснется еще порядка 6 тысяч предпринимателей. Действует с 1 января. Мы обещали — мы сделали»,— написал и.о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, что льготная ставка при переходе с ЕНВД на УСН по объекту налогообложения «доходы» составит 2% вместо 6%, по объекту «доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Ранее воспользоваться льготой могли лишь те, кто не комбинировал ЕНВД с другими налоговыми режимами.

Подробнее о ситуации с отменой ЕНВД и льготой по УСН читайте в материале «Бизнес ищет альтернативу».