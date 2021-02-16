В отдаленные районы Томской области доставят вакцину от COVID-19 до наступления ледохода

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил обеспечить вакцинами от COVID-19 жителей отдаленных территорий, которые будут временно отрезаны во время ледохода от «большой земли».

«Кампания по вакцинации у нас набирает обороты, федеральные поставки вакцины едва успевают за спросом, и нам нужно сделать все, чтобы обеспечить вакциной жителей отдаленных территорий»,— цитирует пресс-служба правительства слова губернатора. Контролировать поручение будет заместитель главы региона по соцполитике Иван Деев и заместитель по развитию Анатолий Рожков.

По данным областного департамента здравоохранения, в регион поступило более 25 тыс. доз вакцины. Привились почти 8,5 тыс. человек. До конца марта ожидается поступление еще 27 тысяч доз.

Каждый год несколько населенных пунктов в регионе остаются отрезанными из-за прохождения ледохода. Добраться до них можно, например, через переправы. Среди таких территорий: города Колпашево и Стражевой, поселки в Молчановском и Каргасокском районах и пр.

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Юлия Сасевич