В Ростове людей из замерзающих домов расселят в шесть гостиниц

В городе Ростове Великом Ярославской области, где из-за коммунальной аварии без отопления остаются несколько многоквартирных домов, проживающих в них людей будут временно расселять в городские гостиницы, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов.

«Договорились с владельцами шести гостиниц Ростова – они готовы принять людей, в чьих квартирах до сих пор нет отопления, на временное бесплатное проживание. При заселении необходимо иметь паспорт, подтверждающий факт прописки. Руководство каждой гостиницы постаралось максимально подключиться к оказанию помощи жителям, однако количество мест ограничено. В первую очередь заселять будут семьи с маленькими детьми. Спасибо владельцам отелей, что откликнулись»,— написал господин Миронов.

Глава региона отметил, что аварийно-восстановительные работы в Ростове продолжаются. В настоящее время главные силы направлены на восстановление подачи тепла в три многоквартирных домов. По информации губернатора, в другие пострадавшие дома уже начали подавать теплоноситель. Представители управляющих компаний отрабатывают обращения жителей в связи с образованием воздушных пробок после начала подачи тепла.

На работах в Ростове Великом дополнительно задействованы бригады специалистов, направленный Переславля-Залесского, Рыбинска, Углича и Ярославля. Трубы в замерзших домах отогреваются дизельными тепловыми пушками, выделенными из областного резерва.

Напомним, коммунальная авария в Ростове произошла 13 февраля. Без отопления и горячего водоснабжения остались 3 тыс. человек. Часть домов позднее удалось подключить к отоплению. Дмитрий Миронов направил в Ростов заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца для того, чтобы он на месте организовал руководство процессом устранения последствий коммунальной аварии.