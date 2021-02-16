Горный курорт «Роза Хутор» стал генеральным партнером международного маркетингового конкурса «PROбренд»-2021

Организаторы конкурса - Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ» ставят своей целью создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

«Мы посчитали важным поддержать конкурс «PROбренд», который объединяет наше туристическое сообщество, - комментирует заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный. - Несмотря на соревновательный аспект, присутствующий в любом конкурсе, это отличная площадка для обмена профессиональным опытом, разбора и анализа лучших отраслевых кейсов. Радует, что ежегодно количество участников растет, как и качество представленных проектов, очевидна динамика создания новых уникальных брендов туристических дестинаций.

В этом сезоне курорт «Роза Хутор» отмечает 10-летний юбилей

За это время из локального горнолыжного комплекса он вырос в крупнейший горный курорт страны. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя инфраструктуру и сервис. Поэтому, я надеюсь, наша успешная практика также будет представлять интерес для участников «PROбренда». Таким образом, в дискуссии с коллегами, мы вместе двигаемся к главной цели – организации превосходного отдыха для наших гостей».

«В ходе конкурса эксперты будут оценивать нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со СМИ, интересные рекламные решения, - отмечает Виктор Коваленко, вице-президент ЕСОТ. – Конкурс «PROбренд» уже третий год подряд аккумулирует лучший российский и не только опыт в сфере брендинга и маркетинга и, что самое важное, дает возможность познакомиться с этим опытом всем желающим – посредством, семинаров, конференций и вебинаров».

К участию в конкурсе «PROбренд»-2021 приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы, производители сувениров, организации и физические лица.

ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

С критериями оценки можно ознакомиться здесь — Положение_PROбренд_ 2021

Скачать заявку на участие здесь — Заявка_PROбренд_2021

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах содружества в социальных сетях.

Конкурс проводится при поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ , Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, Ассоциации «Народные художественные промыслы России», Ассоциации Патронатов Индустрии Туризма Молдовы (АПИТ).

Партнеры конкурса: «Объединение Гжель», «Автодор – Платные Дороги» , издательство «Бомбора» , компания «Русский путешественник» .

Генеральный информационный партнер – «Комсомольская правда»

Генеральный интернет-партнер – PRAVDA.RU

Официальные информационные партнеры – «Известия», «Аргументы и факты»

Информационные партнеры:

1. Туристический портал «Вотпуск.ру»

2. Туристический портал 100 Дорог

3. Туристический портал TRIP2RUS.RU

4. Издательство «Аякс-пресс», путеводители «Полиглот»

5. Медиадом «Планета отелей»

6. Сайт WelcomeTimes

7. Журнал «Отель»

8. «Хелпинвер»