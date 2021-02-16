На Кубани в январе 2021 года выдача потребительских кредитов сократилась на 12%

В Краснодарском крае в январе 2021 года выдали 44,4 тыс. потребительских кредитов. Это на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань занимает третье место в России. Больше всего потребкредитов в минувшем месяце было выдано в Москве (58 тыс.) и Московской области (51,8 тыс.). При этом, в НБКИ отмечают, что снижение выдачи потребкредитов наблюдалось во всех регионах страны. Сильнее всего динамика выдачи сократилась в Приморском крае (-19,9%), Тюменской области (-16%) и ХМАО (-15,2%). Всего в России выдали 1,15 млн потребительских кредитов – на 11,3% меньше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года выдали 553,9 тыс. потребительских кредитов. Это на 27,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй. За 2019 год в Краснодарском крае было выдано 765,7 тыс. потребкредитов.

Алексей Белянин