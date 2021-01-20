Выдача потребительских кредитов на Кубани в 2020 году упала на 28%

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года выдали 553,9 тыс. потребительских кредитов. Это на 27,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй. За 2019 год в Краснодарском крае было выдано 765,7 тыс. потребкредитов.

По этому показателю Кубань занимает третье место в России. Лидерами стали Москва (711,2 тыс.) и Московская область (632,5 тыс.).

По данным НБКИ, снижение выдачи потребительских кредитов произошло во всех регионах страны. Сильнее всего среди 30 регионов-лидеров по этому виду кредитования упали показатели в Ставропольском крае (-32,7%), а также в Тюменской (-30,6%) и Ростовской (-29,5%) областях. В целом, как заявил гендиректор НБКИ Александр Викулин, в 2020 году в России выдали на четверть меньше потребкредитов, чем годом ранее. Он считает, что это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется.

В декабре 2020 года в России выдали 1,47 млн потребительских кредитов, это на 24,7% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (1,96 млн ед.). В четвертом квартале выдача потребкредитов сократилась на 24,9% – до 4,04 млн ед.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в ноябре 2020 года выдали 48,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 22,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему кредитования регион также занимал третье место.

Ранее стало известно, что в Краснодаре, Анапе и Новороссийске до 85% заявок на рефинансирование кредитов приходится на потребительское кредитование.

Алексей Белянин