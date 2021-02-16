В 14 американских штатах из-за морозов временно отключают электричество

Компания Southwest Power Pool (SPP), управляющая электросетями в нескольких американских штатах, начала контролируемые отключения электричества в 14 штатах, включая Канзас, Оклахому, Миссури, Айову и Луизиану. Это связано с резким похолоданием и снежными бурями, из-за чего потребление электроэнергии превысило возможности ее генерации в таких погодных условиях.

«Это беспрецедентное событие, и первый раз, когда SPP пришлось призвать к контролируемым приостановкам услуг (по подаче электричества.— “Ъ”),— заявил управляющий директор компании Лэнни Никелл в понедельник.— Мы понимаем, что это крайняя мера, которая бременем ложится на сотрудничающие с нами коммунальные службы и потребителей, но это шаг, который мы сознательно предпринимаем, чтобы не допустить худшего». В большинстве случаев отключения будут длиться около часа, каждое из них затронет сразу несколько тысяч человек.

В понедельник в Техасе, который был затронут рекордными с конца 1980-х морозами и снежными бурями больше других штатов, без электричества временно остались около 2,5 млн человек. Причиной этого стало то, что такие погодные условия вывели из строя часть оборудования электростанций и электросетей.

Яна Рождественская