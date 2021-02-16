В ответе за регион

Социальная эффективность: забота о каждом сотруднике, благополучие всего региона

Куйбышевский НПЗ одержал победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимого Правительством РФ.



Конкуренция в борьбе за звание лучшего социально-ориентированного предприятия страны растёт с каждым годом. В этом году в Самарской области для участия в первом, региональном, этапе конкурса была подана 71 заявка от 36 предприятий и организаций.

Наивысших оценок жюри Куйбышевский НПЗ удостоился в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Второго места завод удостоен за формирование здорового образа жизни среди работников, за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.

Благотворительная помощь и спонсорство — особая строка бюджета Куйбышевского НПЗ. Ведь ежегодно завод оказывает финансовую помощь десяткам учебных заведений, общественных и ветеранских организаций, медицинских учреждений Самары. В числе благополучателей Куйбышевского НПЗ — многочисленные школы и детские сады, которым завод помогает содержать и ремонтировать помещения, возводить спортивные и игровые площадки, приобретать оборудование и музыкальные инструменты. Да и сами заводчане инициируют всевозможные благотворительные акции.

Бронзу конкурса завод заслужил в номинациях «За сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости» и «За развитие кадрового потенциала».

Следующий этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» — федеральный. Он пройдёт в Москве в марте 2021 года, и по решению самарских судей представлять в нём Самарскую область будут всего десять предприятий, в числе которых и Куйбышевский НПЗ.