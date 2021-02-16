Bloomberg: автопродажи в Европе упали на 28% в январе

В январе автопродажи в Европе после некоторого восстановления в конце прошлого года снова резко упали — на 28%. Это подсчеты Bloomberg Intelligence по пяти крупнейшим европейским рынкам — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Столь значительное снижение связано с вновь вводившимися в этот период локдаунами.

По прогнозам аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Дина, в феврале автопродажи также снизятся на 10%, так как во многих странах сохраняются карантинные меры, а сами автопроизводители столкнулись с нехваткой чипов памяти. «Перспективы европейских автопродаж в первом полугодии остаются неопределенными»,— отмечает господин Дин.

По подсчетам Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2020 году автопродажи снизились на 18,9%, притом в декабре снижение было уже сравнительно небольшим — на 4,2%. Завтра ACEA должна опубликовать свои данные по автопродажам в ЕС в целом за январь.

Яна Рождественская