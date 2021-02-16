В рейтинг лучших работодателей вошло 49 компаний из Петербурга

Портал вакансий HH.ru опубликовал свой ежегодный Рейтинг работодателей России за 2020 год. В него вошли 49 петербургских компаний из 15 отраслей.

Рейтинг сформирован на основании трех показателей компаний – оценка от сотрудников, оценка от соискателей и анкета с данными о HR компании. Также все участники поделены на категории по численности сотрудников. В категорию компаний со штатом более 5 тысяч человек вошло 4 петербургских предприятия: «СВЕЗА», «ЛЕНТА», «Полиметалл» и «АЛИДИ». Среди компаний с меньшим штатом в рейтинг вошли в том числе «Газпром Нефть», Nissan, «Heineken Россия», «Балтика», группа «Эталон», банк «Санкт-Петербург», «Воздушные ворота северной столицы».

Также в рейтинге представлено немало компаний из IT-сектора и фармацевтики. В частности, в этом году в рейтинг впервые вошел Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

В январе “Ъ-СПб” сообщал, что каждый пятый работающий житель Санкт-Петербурга ожидает сокращений в своей компании.