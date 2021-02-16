Банк Уралсиб принимает участие в образовательном проекте для малого бизнеса

Банк Уралсиб принимает участие в совместном образовательном проекте для малого бизнеса Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Банка России и Государственного комитета РБ по предпринимательству. В рамках проекта на телеканале UTV выходит цикл передач «Бизнес-клуб», посвященный актуальным вопросам малого и среднего бизнеса: как оформить кредит, как получить гарантию, как обеспечить кредит и другим.



Раз в 2 недели в прямом эфире по средам в 20:00 Бизнес-клуб собирает представителей финансовой сферы, комитетов и агентств, а также действующих предпринимателей.

Цикл передач стартовал 20 января 2021 года. 17 февраля банк Уралсиб участвует в обсуждении «Как обеспечить кредит? Поручительство гарантийного фонда».

Спикерами в прямом эфире выступят:

Хайруллин Азат Вельмирович — заместитель директора, руководитель департамента финансовых инструментов поддержки субъектов МСП АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства».

Марченко Евгения Сергеевна — директор по продажам малому бизнесу Башкирской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Яни Людмила Николаевна — директор, учредитель ООО «Башкирская аккумуляторная компания».

Передача идет в прямом эфире, и каждый зритель может обратиться к спикерам с вопросом, достаточно позвонить либо написать в один из указанных мессенджеров. Кроме того, к участникам присоединится один из бизнес-шерифов Республики Башкортостан — Дамир Галиулллин бизнес-шериф по г. Нефтекамск.

Банк Уралсиб является партнером Гарантийного фонда. Поручительство фонда — один из способов обеспечения обязательств субъекта малого бизнеса.

Банк активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.