Банк Уралсиб принимает участие в образовательном проекте для малого бизнеса

Банк Уралсиб принимает участие в совместном образовательном проекте для малого бизнеса Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Банка России и Государственного комитета РБ по предпринимательству. В рамках проекта на телеканале UTV выходит цикл передач «Бизнес-клуб», посвященный актуальным вопросам малого и среднего бизнеса: как оформить кредит, как получить гарантию, как обеспечить кредит и другим.
Раз в 2 недели в прямом эфире по средам в 20:00 Бизнес-клуб собирает представителей финансовой сферы, комитетов и агентств, а также действующих предпринимателей.
Цикл передач стартовал 20 января 2021 года. 17 февраля банк Уралсиб участвует в обсуждении «Как обеспечить кредит? Поручительство гарантийного фонда».
Спикерами в прямом эфире выступят:
Хайруллин Азат Вельмирович — заместитель директора, руководитель департамента финансовых инструментов поддержки субъектов МСП АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства».
Марченко Евгения Сергеевна — директор по продажам малому бизнесу Башкирской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Яни Людмила Николаевна — директор, учредитель ООО «Башкирская аккумуляторная компания».
Передача идет в прямом эфире, и каждый зритель может обратиться к спикерам с вопросом, достаточно позвонить либо написать в один из указанных мессенджеров. Кроме того, к участникам присоединится один из бизнес-шерифов Республики Башкортостан — Дамир Галиулллин бизнес-шериф по г. Нефтекамск.
Банк Уралсиб является партнером Гарантийного фонда. Поручительство фонда — один из способов обеспечения обязательств субъекта малого бизнеса.
Банк активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.