ЦБ не поддерживает длительную блокировку счетов для борьбы с мошенничеством

Банк России выступает против предложения блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Мы не согласны с желанием ряда банков блокировать счета клиентов на длительный период. Мы также не одобряем идею передавать данные по клиенту, через которого пытались вывести деньги, непосредственно клиенту, которого пытались ограбить»,— сказал господин Сычев «РИА Новости».

Он назвал это юридически неправильными конструкциями, из-за которых могут возникнуть дополнительные риски. При этом Артем Сычев отметил, что борьба с выводом похищенных средств требует совершенствования.

Ранее Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством, предложив блокировать средства на счетах получателя и передавать его персональные данные отправителю в случае мошенничества.

Подробнее о предлагаемых способах борьбы с мошенниками — в материале “Ъ” «Платеж средь бела дня».