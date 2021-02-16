«Россети Сибирь» начали строительство подстанции «Кийзасская» в Кузбассе за 400 млн рублей

«Кузбассэнерго-РЭС» — филиал ПАО «Россети Сибирь» в Кузбассе приступил к строительству подстанции 110 кВ «Кийзасская» и отходящей от нее линии электропередачи (ЛЭП) протяженностью 16,6 км . Объем инвестиций — 400 млн руб. Это крупнейший проект компании в Кемеровской области, сообщают «Россети Сибирь». Новая подстанция предназначена для обеспечением электроэнергией ООО «Разрез «Кийзасский» (входит в «Сибантрацит») и железнодорожную станцию. До начала строительства была обустроена подъездная дорога, выровнена площадка, вывезено более 11 тыс. куб. м грунта. В настоящее время на стройке выполнен «нулевой цикл», полностью завершить работы компания планирует до конца 2021 года.

Ранее директор «Кузбассэнерго — РЭС» Иван Клейменов объявлял о планах «Россети Сибирь» увеличить инвестиции в Кузбассе в 2021 году на 40%, до 3,2 млрд руб.

Игорь Лавренков, Кемерово