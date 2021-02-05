В 2021 году «Россети Сибирь» увеличивают инвестиции в Кузбассе на 40%, до 3,2 млрд рублей

Программа развития электросетевого комплекса «Кузбассэнерго – РЭС» (филиал ПАО «Россети Сибирь» в регионе) предусматривает в 2021 году увеличение капитальных вложений до 3,2 млрд руб, сообщил на пресс-конференции в четверг генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов. Это на 40% больше, чем в 2020 году, в котором было освоено 2,27 млрд руб. вложений.

По данным директора «Кузбассэнерго — РЭС», в текущем году запланировано построить подстанцию и ЛЭП 110 кВ для ООО «Разрез Кийзасский» в Новокузнецком районе стоимостью 400 млн руб., реконструировать подстанцию «Полысаевская» с установкой третьего трансформатора стоимостью 179 млн руб. для нужд ООО «Шахта «Сибирская» под планируемое строительство обогатительной фабрики.

В реконструкцию сетей для подключения объектов ОАО «РЖД» по проекту расширения провозных мощностей на восток (проект «БАМ-2») будет направлено 240 млн руб. На территории Кузбасса до 2023 году будут реализованы 42 заявки на технологическое присоединение объектов ОАО «РЖД» на общую мощность 480,7 МВт с финансированием 2,9 млрд руб.

На создание цифровой управляемой сети, цифровой подстанции и расширение интеллектуальной системы учета электроэнергии будет направлено в этом году 650 млн руб., на повышение надежности электроснабжения объектов для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году в Кемерове 285 млн, на реконструкцию распредсетей в Кемеровской районе 160 млн руб.

Кроме того, в этом году запланировано подготовить проект строительства линии электропередачи 35 кВ от Усть-Кабырзы до поселка Ортон общей протяженностью 56 километров. Строительство самой линии, призванной обеспечить централизованным электроснабжением нескольких отдаленных поселков Горной Шории, запланировано начать в 2022 году.

Игорь Лавренков, Кемерово