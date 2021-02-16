Давление на бизнес снизят проступками

Власти нашли способ смягчить наказание по некоторым экономическим статьям, чтобы снизить давление на бизнес. Предприниматели и юристы идею раскритиковали. Речь идет о законопроекте, который в Госдуму внес Верховный суд. Он предлагает считать некоторые уголовные преступления проступками. За них не будет грозить тюрьма и судимость. По каким составам смягчат наказание? И облегчит ли это жизнь бизнесу? Об этом — Сергей Гусев.

Уголовный проступок — категория российской правовой системе неизвестная. Два года назад Верховный суд уже пытался ввести ее как нечто среднее между административным правонарушением и уголовным преступлением — тогда проект отвергло правительство. Чуть больше года назад Владимир Путин пообещал все же «придать динамику» этой идее. Итог — больше 100 совершенных впервые нетяжких преступлений предложено считать проступками.

По ним будет достаточно возместить ущерб и заплатить штраф. Из них примерно половина — экономические статьи. Верховный суд считает, что так бизнес будет лучше защищен от несправедливого преследования. И это действительно хорошая новость для предпринимателей, но есть нюансы говорит управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «О каких преступлениях, прежде всего, идет речь? О незаконном создании или организации юрлица, об уклонении от уплаты таможенных платежей, и то если там нет никаких квалифицирующих признаков. Я видел статистику в 2018 и 2019 годах: достаточно большое количество людей было осуждено по этим составам, что не мешает отныне, когда все это воплотится в виде закона, попытаться квалифицировать их действия по той же самой “резиновой” 159 статье».

159 статью — «Мошенничество» — упоминают все юристы, с которыми говорил “Ъ FM”, особенно часть четвертую об организованной группе и особо крупном размере ущерба — от миллиона рублей. Санкция за такой вид мошенничества самая жесткая — до десяти лет тюрьмы. По этому составу, например, проходил глава Baring Vostok Майкл Калви. И как раз этот состав под либерализацию не попадает. Есть и другой способ отправить бизнесмена за решетку — представить его как организатора преступного сообщества. По 210 статье проходили, например, бывший министр Михаил Абызов и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Поэтому проблема не в законах, а в правоприменении, уверен управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан: «Если силовые органы хотят, как выражается наш президент, “закошмарить” бизнесмена, то они найдут ему и уголовную статью, и будут держать в КПЗ, а потом предпишут какой угодно приговор.

Ситуация с Baring Vostok показывает, что вопрос не в том, как устроен Уголовный кодекс, а в том, насколько выполняется закон».

В итоге бизнес-климат в России стал настолько суровым, что точечные изменения законодательства не улучшают настроения инвесторов, констатирует председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков: «Нет звена, потянув за которое, можно вытащить всю цепь. Это, к сожалению, требует комплекса мероприятий, которого пока нет. Поэтому отдельные точечные решения влияют, конечно, положительно, но кардинально картинку не меняют. Учитывая, что инвестиционный климат у нас такой пугливый, любое вмешательство в жизнь очередного решения, даже хорошего, настораживает».

Тем не менее некоторые тактические задачи законопроект об уголовном проступке все-таки решает, считает правозащитник Александр Хуруджи. Как минимум предприниматель лишится части денег, но хотя бы сохранит свободу. «Везде сквозит фраза “при условии возмещения вреда”. Так что многим, даже тем, кто ничего не нарушал, понимая, как долго им предстоит доказывать свою невиновность, и сами перспективы, проще погасить штраф и возместить ущерб. Здесь речь идет, конечно, о совсем мелких преступлениях. Теперь появляется возможность для выхода, а следователям это, конечно, дает возможность закрыть очень большое количество “палок”»,— отмечает Хуруджи.

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Как подсчитали в Верховном суде, смягчение нетяжких экономических статей может затронуть почти 50 тыс. осужденных. Как рассказали “Ъ FM” юристы, законодатели могут придать новым правилам обратную силу, так что, если повезет, либерализация может все-таки улучшить жизни тысяч предпринимателей.