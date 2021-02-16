МВД установит новые требования к безопасности автомобиля

МВД пропишет несколько десятков новых требований к безопасности транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию закона «О техосмотре транспортных средств», который подготовлен МВД.

В действительности речь идет о поправках в постановление правительства №1090 (правила дорожного движения и приложения к ним), размещенных на regulation.gov.ru еще в сентябре 2020 года. МВД подготовлен новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств». Туда войдут такие неполадки, как подтекание тормозной жидкости и нарушение герметичности трубопроводов, превышение предельных значений люфта в рулевом управлении, надорванные ремни безопасности и прочее. В перечень также попадет требование использовать покрышки по сезону (то есть зимой — зимние, летом — без шипов).

При выявлении неполадки из этого перечня инспектор ГИБДД вправе вынести 500-рублевый штраф по ст. 12.5 КоАП (эта санкция уже действует и применяется).

Подробнее о новой редакции «перечня неисправностей» — в материале “Ъ” «В ПДД вносят резиновые нормы».