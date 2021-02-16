Российские регионы списали неиспользованных лекарств на 25 млн руб. за 2,5 года

Российские регионы в 2018 и 2019 годах, а также первом полугодии 2020 года списали лекарств на 24,96 млн руб. Об этом сообщает «Фармвестник» со ссылкой на отчет Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования бюджетных средств на организацию лекарственного обеспечения, включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года». По мнению аудиторов, такой уровень списаний говорит о низком качестве управления товарными запасами на региональном уровне.

Также за 2,5 года выявлен рост числа перераспределений невостребованных лекарств в регионы, где наблюдается их дефицит. В 2018 году наблюдалось 120 таких трансакций, в первом полугодии 2020 года — 133. Кроме того, в 2018 году товарные остатки льготных препаратов составили 30% от стоимости новых закупок, а в 2019 году их доля достигла 32,3%, свидетельствуют данные Минздрава.

Напомним, данные Росстата о промпроизводстве в январе 2021 года демонстрируют спад год к году на 2,5%. Также были пересмотрены данные по декабрю, согласно новой оценке, выпуск в промышленности год к году не падал на 0,2%, а рос на 2,1%. При этом производство лекарств и медматериалов показало рост на 1,1 п. п после уточнения данных о выпуске лекарственных препаратов, реагентов диагностических и прочих фармацевтических препаратов.

Подробности — в материале “Ъ” «Атипичный декабрь».