На торгах продадут имущество Краснодарского завода металлоконструкций за 1,9 млрд рублей

Конкурсный управляющий АО «Краснодарский завод металлоконструкций» Ирина Блинова опубликовала положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества предприятия. Документ опубликован на Едином реестре сведений о банкротстве.

Дата проведения торгов пока не определена. На аукционе одним лотом планируется продать недвижимое имущество, сооружения, оборудование, транспортные средства, офисную технику, основные средства. Начальная стоимость имущества составляет 1,9 млрд руб. Самый крупный объект стоимостью 587,2 млн руб. включает в себя нежилые помещения площадью 33,5 тыс. кв.м, железнодорожные и подкрановые пути, трансформаторные подстанции, а также инженерные системы. Также планируется продать два земельных участка площадью 36,7 тыс. кв. м и 38,4 тыс. кв.м стоимостью 109,8 млн руб. и 114,6 млн руб. Кроме того в составе лота представлено различное оборудование, принадлежащее предприятию. Большая часть имущества находится в залоге у ООО «СБК-Ритейл».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Краснодарский завод металлоконструкций» зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Компания выпускает строительные и мостовые металлоконструкции, сварные балки, опорные ЛЭП, производственная мощность — 2 тыс. т изделий в месяц. В 2019 году выручка от продажи составила 809,2 млн руб., чистый убыток – 321 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Юг”, бенефициаром предприятия являлся Олег Мкртчян, глава холдинга «Индустриальный союз Донбасса», который в 2018 году стал фигурантом уголовного дела о хищении средств ВЭБ и был осужден на девять лет. В этот же период «СБК-Ритейл» инициировала банкротство АО КЗМ, установив требования на 1,6 млрд руб.

Алексей Белянин