Красноярский экономический форум состоится в апреле 2021 года

Проведение Красноярского экономического форума (КЭФ) запланировано на апрель. Его тема — «Экономика и пандемия: российский взгляд». Планируется, что основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет, а традиционная экспозиция компаний и проектов состоится в онлайн-формат. В нескольких городах предполагается работа студий с привлечением экспертов. Форум впервые продлится пять дней — с 12 по 16 апреля, сообщает правительство региона.

В 2020 году форум не состоялся из-за коронавирусных ограничений.



Красноярский экономический форум проводится с 2004 года. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ и является значимой международной экономической конференцией, проходящей на региональном уровне. В 2019 году сообщалось о планах правительства РФ расформировать федеральный оргкомитет КЭФ.

Оксана Павлова