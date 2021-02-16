США поддержат расследование обстрела в Ираке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты возмущены ракетным обстрелом в Иракском Курдистане. Он сообщил о готовности США поддержать усилия по расследованию обстоятельств нападения и привлечению виновных к ответственности.

«Мы возмущены сегодняшним ракетным обстрелом Иракского Курдистана. Я связался с премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани, чтобы обсудить инцидент и заверить его в нашей поддержке всех усилий по расследованию и привлечению к ответственности виновных»,— говорится в заявлении господина Блинкена на сайте Госдепа.

Ракеты упали в районе международного аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане. Один человек погиб, еще шестеро, среди которых военнослужащий США, получили ранения.