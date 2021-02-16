Компьютеры задержались в пути

Поставки компьютеров в Россию в четвертом квартале 2020 года просели из-за логистических проблем, но в целом по году выросли на 11,6% до 5,9 млн штук, подсчитали в IDC. Аналитики прогнозируют, что в первом квартале рынок продолжит расти, поскольку производители перенесут на этот период задержавшиеся в прошлом году отгрузки. Но спрос на компьютеры может оказаться ниже ожидаемого из-за роста цен, предупреждают эксперты.

В 2020 году в Россию было поставлено на 11,6% больше персональных компьютеров (ПК, включая ноутбуки), чем годом ранее, рассказали “Ъ” в IDC. Всего по итогам года поставки компьютеров составили 5,9 млн штук. На увеличение отгрузок влиял в том числе спрос на игровые настольные компьютеры, считает старший аналитик IDC Дмитрий Ильин. В четвертом квартале потребители ожидали выход нескольких игр известных студий, отмечает он.

В первом квартале 2021 года поставки компьютеров продолжат расти, ожидают аналитики IDC.

Логистические проблемы вынудили производителей отгружать товар не полностью в третьем и четвертом квартале, и эти объемы могут быть перенесены на первый, рассуждает господин Ильин.

В четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поставки ПК в Россию снизились на 3,3% до 1,66 млн штук. Лидерами рынка по итогам квартала стали:

HP (18,3%),

Lenovo (18%),

Acer (17,1%),

Asus (11,8%),

Huawei (5,4%).

В сегменте ноутбуков лидерство с долей 21,3% занял бренд Acer, потеснивший в этой категории Lenovo. По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, компания на фоне дефицита приоритизировала поставки на российский рынок.

Одно лишь игровое назначение вряд ли было ключевым фактором в росте спроса на десктопы, считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. По его мнению, влияло и то, что люди обновляли свое домашнее рабочее место.

В первом квартале 2021 году спрос на компьютеры, по оценке эксперта, уже не будет столь высоким.

В конце прошлого года все производители комплектующих заявили, что поднимут цены на 10–15%, отметил он. Вряд ли, по его мнению, благосостояние граждан вырастет пропорционально росту цен.

Юлия Степанова