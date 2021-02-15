Дмитрий Миронов: ситуация в Ростове оказалась серьезнее, чем предполагалось

В городе Ростове Великом Ярославской области пока не удается полностью устранить последствия произошедшей 13 февраля коммунальной аварии, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Дмитрий Миронов. По словам главы региона, на городских теплотрассах произошли новые прорывы, из-за которых было остановлено горячее водоснабжение. Часть домов в Ростове остается без отопления. Положение усугубляется холодной погодой. Аварийные бригады продолжают работы по ликвидации аварии.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор обратился к жителям Ростова Великого.

«Дорогие ростовцы, уже более трех дней в части домов нет ни отопления, ни горячей воды. Ситуация оказалась серьезнее, чем прогнозировали специалисты. Ночью случились новые прорывы, горячую воду пришлось перекрыть — без этого невозможно устранить возникшие неполадки. Погода не на нашей стороне — морозы осложняют ремонт и плохо сказываются на состоянии и без того изношенных труб. Это многолетняя проблема, о которой мне хорошо известно, последний капитальный ремонт был в 2003-2005 годах. Замену труб на новые мы распланировали на несколько лет вперед»,— написал господин Миронов.

Губернатор отметил, что в ремонтно-восстановительных работах в городе задействованы семь бригад, используется 10 единиц техники. Работа на аварийном участке ведется без перерыва. К этому времени уже обследованы более 20 км теплосетей.

Для жителей домов, оставшихся без отопления в Ростове открыли два пункта временного размещения. Сотрудниками социальных служб оказывается необходимая помощь пожилым и маломобильным гражданам. Для рабочих из аварийных бригад организованы пункты обогрева.

«Я и команда правительства делаем все, чтобы тепло как можно быстрее вернулось в ваши дома»,— отметил глава региона.

Напомним, коммунальная авария в Ростове произошла 13 февраля. Без отопления и горячего водоснабжения остались 3 тыс. человек. Часть домов позднее удалось подключить к отоплению. Дмитрий Миронов направил в Ростов заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца для того, чтобы он на месте организовал руководство процессом устранения последствий коммунальной аварии.

Антон Антонов