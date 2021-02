Men’s Health возвращается в ряды изданий

После годичного перерыва в Россию возвращается издание Men’s Health, в том числе в бумажной версии. Проект перезапустится в апреле этого года. Всего в 2021-м запланировано пять выпусков журнала. Прежде Men’s Health выходил каждый месяц, и команда проекта не исключает, что вернется к такой периодичности, если будет спрос.

Издатели также сосредоточатся на развитии бренда Men’s Health в интернете. Они намерены заниматься подкастами и вести аккаунты во всех популярных соцсетях, даже в TikTok, рассказал главный редактор журнала Антон Иванов: «Если говорить о переменах, то, наверное, лучше всего их описывать словами “цифровая трансформация”. Это ровно те темы, которые весь мир захватывали в последнее время — внимание к здоровью и переход в digital-пространство, это все про новый Men's Health, то есть он будет делаться с прицелом в первую очередь на цифровые площадки — сайт, соцсети, подкасты. Но при этом журнал также останется, потому что мы видим спрос читателей. В чем-то он станет немного взрослее, но это не значит, что он будет сильно отличаться от того, каким его любили читатели. Целевая аудитория будет сильно разниться, если мы говорим о цифровых площадках, потому что у нас в планах и TikTok для более юных читателей, Instagram, Facebook, “ВКонтакте”, сайт. Как показывает практика, аудитория этих носителей пересекается с аудиторией журнала».

Перезапуском проекта занимается Independent Media, она же издавала журнал с момента прихода на российский рынок в 1998 году до 2015-го . Тогда права на выпуск журнала перешли Демьяну Кудрявцеву, и глянец стала выпускать компания «Ясно Паблишинг». По словам медиаменеджера, в конце 2019-го проект пришлось закрыть из-за низких экономических показателей на фоне падения доходов от рекламы. Впрочем, сейчас печатная версия журнала — лишь имиджевый продукт. И если Independent Media не начнет осваивать социальные сети, перезапуск будет обречен на провал, говорит бывший главный редактор изданий «Афиша» и Look At Me, продакт-лид в «Яндексе» Даниил Трабун:

«Приведем пример с Esquire. Бренд печатного издания может хорошо жить, если с ним хорошо работать и в социальных сетях, и офлайн делать какие-то ивенты, создавать сообщество людей, которые вокруг этого бренда существуют. В этом смысле печатный журнал, наверное, скорее является символическим мерчем. Men's Health как бумажный журнал больше не приносит таких денег, но как бренд может приносить много. Мужчины интересуются большим количеством вопросов, связанных со здоровьем. Я, например. не смогу сказать, где такой контент я смогу потребить. Бренд Men's Health может начать делать какие-нибудь фитнес-уроки на YouTube и вполне хорошо жить».

Помимо Men’s Health Independent Media издает российские версии почти десятка международных журналов, в том числе Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и Esquire. Свою совокупную аудиторию медиахолдинг оценивает в 67 млн человек.

Лилия Галявиева