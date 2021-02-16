МОК включают в политику

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) представил план развития организации на ближайшие пять лет. Именуемый Olympic Agenda 2020+5, он включает 15 пунктов. Среди них такие, как развитие солидарности в сообществах, наращивание цифровизации, обеспечение стабильного развития, запрос на лидерство и ответ на последствия ситуации, вызванной распространением COVID-19.

Кроме того, в ходе работы исполкома было высказано предложение относительно так называемого Правила 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые проявления политической активности. Авторы поправки, которую предстоит утвердить на очередной сессии МОК, полагают, что политика и спорт при определенных обстоятельствах все же могут идти нога в ногу.

Арнольд Кабанов