Уральские спасатели нашли тело второго погибшего на месте обрушения кровли цеха

Спасатели нашли тело второго погибшего в результате обрушения кровли неработающего цеха предприятия «Уралсельмаш» в поселке Бисерть (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, двое мужчин незаконно проникли на территорию цеха, где начали срезать металлические балки с кровли, в результате чего и произошло обрушение. Известно, что оба погибших зарегистрированы в Екатеринбурге, но проживали в Бисерти. Сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные. Проверку по факту случившегося проводят СКР по Свердловской области и прокуратура Нижнесергинского района.