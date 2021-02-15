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Следователи начали проверку после обрушения крыши неработающего цеха завода в пос. Бисерть (Свердловская область), где погибли два человека

Фото: СКР по Свердловской области

Уральские спасатели нашли тело второго погибшего на месте обрушения кровли цеха

Спасатели нашли тело второго погибшего в результате обрушения кровли неработающего цеха предприятия «Уралсельмаш» в поселке Бисерть (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, двое мужчин незаконно проникли на территорию цеха, где начали срезать металлические балки с кровли, в результате чего и произошло обрушение. Известно, что оба погибших зарегистрированы в Екатеринбурге, но проживали в Бисерти. Сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные. Проверку по факту случившегося проводят СКР по Свердловской области и прокуратура Нижнесергинского района.

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