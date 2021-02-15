В Свердловской области при обрушении крыши котельной погиб человек Под завали может находиться еще один человек

Прокуратура Нижнесергинского района начал проверку в связи с обрушением кровли неработающего цеха завода в пос. Бисерть (Свердловская область), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как сообщили в Telegram-канале «МЧС России», из-под завала достали одного погибшего. По предварительной информации там может находиться еще один человек

По данным прокуратуры, здание является бывшим цехом местного предприятия, находящегося в процедуре банкротства. В настоящее время оно находится в муниципальной собственности.

«Предварительно, двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства о консервации объекта. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.