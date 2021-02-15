Беглов раскритиковал Навального в связи с делом о клевете на ветерана

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал Алексея Навального в связи с делом о клевете на ветерана Игната Артеменко. На своей странице «В Вконтакте» глава Петербурга написал, что даже непримиримые противники уважают друг – друга, а признание мужества со стороны бывшего врага – дорогого стоит.

«Будто бы в кривом зеркале мы наблюдаем за совершенно невозможной выходкой нашего соотечественника. Популярный блогер, захлебнувшийся своими амбициями, оскорбил ветерана-воина», — заявил Александр Беглов.

В эфире «Радио России» глава города также затронул этот вопрос и сообщил, что «тот, кто унижает старика, никогда не будет прав ни перед Богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну, совершает нравственное преступление».

Напомним, что Алексея Навального обвиняют в клевете по ст. 128.1 УК РФ на ветерана, который был одним из героев агитационного ролика в поддержку поправок в Конституцию РФ.