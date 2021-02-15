Начальник полиции Вячеслав Хомских арестован на два месяца

Заместителю начальника УМВД России по Самаре Вячеславу Хомских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщает региональное СУ СКР.

Высокопоставленного полицейского подозревают в совершении преступления по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следователей, в марте 2011 года силовик получил автомобиль ВАЗ212140 стоимостью 301 тыс. руб. «за покровительство» от представителя самарской ОПС «Законовские». Тогда господин Хомских занимал должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска №4 ГУВД по Самарской области. В начале текущего месяца стало известно, что Вячеслав Хомских вернулся к службе после внутренней проверки.

Как сообщил „Ъ-Волга“ адвокат полицейского Валерий Лапицкий, арест будет обжаловаться. Своей вины в совершении преступления начальник полиции не признает.

Сабрина Самедова