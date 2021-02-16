У коллекторов наступил низкий сезон

Объем предложения по продаже портфелей просроченных банковских долгов в 2020 году составил 262 млрд руб., это на 45% меньше прогнозов. Эксперты ожидали, что сформированный за период локдауна отложенный спрос реализуется во втором полугодии, но этого не произошло. В 2021 году участники рынка рассчитывают на его восстановление: острая фаза коронакризиса миновала, и несостоявшиеся тендеры будут наконец проведены.

Объем выкупленных в рамках цессионных сделок портфелей просроченной банковской задолженности в 2020 году составил 236,6 млрд руб. Это на 22% ниже, чем годом ранее — 304 млрд руб., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). «Снижение объема обусловлено сокращением предложения в период пандемии,— поясняет управляющий директор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Павел Михмель.— Часть тендеров были перенесены, компании сталкивались с организационными сложностями при проведении торгов в период изоляции».

При этом в 2020 году были выкуплены почти все предложенные рынку долги, и цена на них была выше, чем в предыдущие годы. Объем предложения в 2020 году составил 262 млрд руб., таким образом, доля закрытых сделок составила 90%, это максимальное значение за последние несколько лет (в 2019 году доля закрытых сделок составляла 76%, в 2018 году — 62%). В четвертом квартале прошлого года доля закрытых сделок и вовсе составила почти 93% (из предложенных 95 млрд руб. выкуплено было 88 млрд руб.). Средняя цена закрытия сделки в 2020 году достигла 4,5%, на 1,8 п. п. выше, чем в 2018–2019 годах, подчеркивают в НАПКА.

«Банки стали в массовом порядке предлагать просуженные портфели: банки пробуют взыскание на судебной стадии и уже потом формируют портфели на продажу по более высокой цене за счет уже полученных судебных решений и приказов, которые требуют только замены сторон,— поясняет тенденцию гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков.— Кроме того, на рост цен продолжает оказывать влияние практика дробления крупных портфелей на мелкие лоты — это увеличивает число покупателей и усиливает конкуренцию».

Тем не менее результаты года оказались хуже прогнозов, которые давала НАПКА в четвертом квартале, ожидая роста объема предложения по итогам года до 380 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). Резкий рост предложения в конце года в ассоциации связывали с реализацией отложенного спроса. В частности, НАПКА исходила из потребности кредиторов в «расчистке балансов», но приоритеты для многих из них сменились, поясняет президент СРО Эльман Мехтиев. В осенне-зимние месяцы частично возвращались коронавирусные ограничения, и высокий сезон не состоялся.

От 2021 года отрасль ждет восстановления. Окончание острой фазы пандемии восстановит привычные процедуры формирования портфелей на продажу и проведения торгов, отмечают в НАПКА. Будут проведены тендеры, не состоявшиеся в 2020 году, а на рынке появятся лоты с просроченной задолженностью, которая формировалась в период роста кредитования во второй половине 2019 — начале 2020 года. Объем предложения составит 350–400 млрд руб., завершенных сделок — 291–315 млрд руб., полагает Эльман Мехтиев.

Вероятнее всего, банковскую систему в 2021 году ждет некоторый рост резервов по сравнению с 2020 годом, что будет обусловлено необходимостью формирования резервов, недосозданных в период действия «коронавирусных» послаблений, заключает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Однако, подчеркивает он, увеличение резервирования по сравнению с 2020 годом в целом по банковской системе не будет существенным.

Полина Трифонова